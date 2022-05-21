شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء نسبى وتعادل سلبي بين الأهلى وإنبى بعد مرور ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الأهلى وإنبى بعد مرور 15 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 للدورى.

حاول لاعبو إنبى الضغط على الأهلى من أجل خطف هدف التقدم وإرباك خطة موسميانى المدير الفني للأهلى، فى الوقت الذى فشل فيه لاعبو الأهلى في بناء أى هجمة ولم تسنح لهم أى هجمة على مرمى محمود جاد حارس مرمى إنبى.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد فى الوسط، وصلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: محمود جاد في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال في الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل في الوسط، وجون إيبوكا في الهجوم.

ويُدير لقاء الأهلي وإنبي الليلة، الحكم محمد الصباحي، يعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبدالله والسيد منير، وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 34 نقطة جمعهم من 15 مباراة فقط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد24 نقطة جمعهم من 18 مباراة.















































































