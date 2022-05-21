شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يطالبون بركلة جزاء أمام إنبي وحكم الفار يطلب استمرار اللعب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء في مباراتهم ضد إنبي في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري، نتيجة لمس الكرة يد مدافع إنبي فيما أشار حكم الفار باستكمال اللعب.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد إنبي الجارية حاليا على استاد المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد في الوسط وصلاح محسن ومحمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخري وزياد طارق.

وأعلن حلمى طولان المدير الفني لنادى إنبى، تشكيل فريقه أمام الأهلى في المباراة التي ستقام بعد قليل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى، محمود جاد في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال في الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل في الوسط، وجون إيبوكا في الهجوم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 34 نقطة جمعهم من 15 مباراة فقط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد24 نقطة جمعهم من 18 مباراة.











































































