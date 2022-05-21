شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدفع بـ"بيرسي تاو" بدلا من كريم فؤاد أمام إنبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي تغييرا بنزول بيرسي تاو بدلا من كريم فؤاد في مباراته ضد إنبي في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه أمام إنبي ويضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد في الوسط وصلاح محسن ومحمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخري وزياد طارق.

فيما أعلن حلمى طولان المدير الفني لنادى إنبى، تشكيل فريقه أمام الأهلى في المباراة التي ستقام بعد قليل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى، محمود جاد في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال في الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل في الوسط، وجون إيبوكا في الهجوم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 34 نقطة جمعهم من 15 مباراة فقط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد24 نقطة جمعهم من 18 مباراة.