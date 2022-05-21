شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمنتخب يحضر مباراة الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الجهاز الفنى للمنتخب مباراة الأهلى وإنبى، في المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

وحضر المباراة إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب، ومعه كل من: محمد شوقي المدرب العام للفريق، وأحمد حسام المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد فى الوسط، وصلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: محمود جاد في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال في الدفاع، مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل في الوسط، وجون إيبوكا في الهجوم.

ويُدير لقاء الأهلي وإنبي الليلة، الحكم محمد الصباحي، يعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبدالله والسيد منير، وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 34 نقطة جمعها من 15 مباراة فقط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد24 نقطة جمعها من 18 مباراة.