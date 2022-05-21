شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي ومرجان وحازم إمام فى عزاء والد محمد سراج عضو مجلس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد مرجان نائب رئيس شركة استادات والمدير التنفيذي السابق للأهلي، وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى عزاء والد محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وحرص عدد كبير من نجوم ومسئولو الرياضة المصرية والنادي الأهلي على حضور عزاء والد المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المُقام حالياً بمسجد عمر مكرم.

ويأتي فى مقدمة الحضور، حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، ومصطفي فهمي نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، والإعلامي أحمد شوبير وخالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، وحسام غالي وطارق قنديل ومحمد جمال الجارحي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وعبد المنعم شطة نجم الأهلي الأسبق، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي.

ونعى أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادى الرياضية والإدارية، ببالغ الحزن والأسى، اللواء زكريا سراج الدين والد المهندس محمد سراج الدين الذي وافته المنية صباح الأربعاء الماضي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.