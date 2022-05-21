شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك في نصف نهائي الكأس.. أرقام مميزة لـ"بيبو" مدرب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره أسوان فى التاسعة مساء الإثنين المقبل فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

وقبل المواجهة المرتقبة، حقق أحمد مصطفى بيبو المدير الفني للفريق الجنوبي، نتائج مميزة للغاية مع نادي أسوان هذا الموسم ونجح في الصعود بهم لدوري الأضواء، بعدما خاض 26 مباراة، حقق خلالهم 19 فوز، وسجل 45 هدفت، وجمع 62 نقطة.

ويواجه فريق الزمالك سوء حظ فى المباريات التى لعبها على استاد القاهرة منذ تولى البرتغالى فيريرا تدريب الفريق الأبيض خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، حيث فشل الزمالك فى تحقيق الفوز أو حتى تسجيل أى هدف خلال 5 مباريات خاضها على هذا الملعب.

كانت البداية فى مواجهة الفريق المغربى الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وخسر الزمالك 0-1 باستاد القاهرة، ثم تعادل سلبياً مع ساجرادا الأنجولى فى دورى الأبطال أيضاً ثم تعادل سلبياً مع فاركو بالدوري المصرى ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد وأخيراً خسر من الطلائع بهدف دون رد.