شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: 30 لاعبا في معسكر منتخب الشباب بدون المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، أن معسكر الفريق انطلق اليوم في أحد الفنادق بتواجد 30 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، موضحا أن المعسكر داخلي فقط، ومفتوح لمدة 10 أيام.

وأوضح المدير الفني لمنتخب الشباب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفني رفع عدد اللاعبين في هذا المعسكر لـ30 لاعبا، بسبب تواجد بعض الوجوه الجديدة ورغبة الجهاز في الوقوف على قدراتهم وامكانيتهم ومنحهم الفرصة.

وأشار محمود جابر، إلى أن الهدف من ضم وجوه جديدة لمنتخب الشباب هو توسيع قاعدة الاختيارات في المنتخب ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، موضحا أن اقامة المعسكر بشكل داخلي هو سبب عدم استدعاء اللاعبين المحترفين، خاصة أن الأيام العشرة الأولى خارج فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب الشباب مواليد 2003، الذى يقوده محمود جابر، في معسكر مفتوح خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتي 30 من نفس الشهر.

وينتظم المنتخب بعد هذه الفترة، في معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، تتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.