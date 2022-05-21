شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل مع إنبى 0/0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الأهلى وإنبى بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى .

حاول لاعبو إنبى الضغط على الأهلى من أجل خطف هدف التقدم وإرباك خطة موسميانى المدير الفني للأهلى في الوقت الذى فشل فيه لاعبو الأهلى في بناء أي هجمة ولم تسنح لهم أي هجمة على مرمى محمود جاد حارس مرمى إنبى .

في الدقيقة 12 يرسل كريم فؤاد تمريرة طولية من منتصف الملعب لمحمد شريف مهاجم المارد الأحمر داخل منطقة الجزاء وشتتها محمود جاد بقبضة يده ، بعدها بدقيقتين يسدد محمد مجدى أفشة كرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمود جاد ببراعة.

في الدقيقة 15 حاول لاعبو الأهلى الضغط على محمد الصباحى حكم اللقاء لإحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد مدافعي إنبي من داخل منطقة الجزاء إلا أن حكم اللقاء طالب باستمرار اللعب بعد اللجوء للفار .

تهدئ المباراة نسبيا ويحاول لاعبو إنبى بناء بعض الهجمات من أجل التخفيف على خط الدفاع بعد ضغط لاعبى الأهلى وخاصة من محمد مجدى أفشة الذى حاول بناء بعض الهجمات لثنائى الهجوم ، وفى الدقيقة 24 يسدد مصطفى شلبى لاعب وسط إنبى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بثبات .

في الدقيقة 28 يستلم مصطفى دويدار لاعب وسط إنبى الكرة قبل منطقة الجزاء ويطلق قذيفة قوية جدا تعلو المرمى قليلا ، بعدها يحتسب حكم اللقاء ضربة حرة للأهلى يلعبها أفشة في يد محمود جاد .

يضغط الأهلى بكل قوة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بغية إحراز هدف التقدم قابله تألق من محمود جاد حارس إنبى ، وفي الدقيقة 38 يضيع صلاح محسن اخطر هجمات الأهلى بعد انفراد كامل من كرة مباشرة لطاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء يجد اللاعب نفسه أمام محمود جاد حارس إنبى ويضعها برعونة فوق المرمى وسط اندهاش الجميع .

في الدقيقة 42 يرسل أفشة كرة من ركلة ركنية للخلف تصل لعلي معلول الذي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها رامي ربيعة برأسه ولكن مرت الكرة لخارج الملعب.

تمر الدقائق المتبقية من الشوط عبارة عن تمريرات قصيرة بين لاعبي الأهلي في منتصف الملعب في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع المنافس دون جدوى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد فى الوسط، وصلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: محمود جاد في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال في الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل في الوسط، وجون إيبوكا في الهجوم.

ويُدير لقاء الأهلي وإنبي الليلة، الحكم محمد الصباحي، يعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبدالله والسيد منير، وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 34 نقطة جمعهم من 15 مباراة فقط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد24 نقطة جمعهم من 18 مباراة.