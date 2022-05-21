بيان ناري.. رابطة الليجا تشكو باريس سان جيرمان بسبب تجديد عقد مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت، في بيان رسمي لها عن تقديم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي ضد نادي باريس سان جيرمان بتهمة اختراق قوانين اللعب المالي النظيف بعد تجديد عقد كيليان مبابي.

وأعلن سان جيرمان، مساء اليوم، عن تجديد عقد كيليان مبابي حتى عام 2025، بعدما قرر اللاعب البقاء في باريس وعدم الانتقال لصفوف ريال مدريد.

وقالت رابطة الليجا في بيانها: "في مواجهة إعلان بقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، يريد الليجا التأكيد على أن هذا النوع من الاتفاقات يهدد الاستدامة الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية".

وأضاف: "وهو ما يعرض مئات الآلاف من الوظائف والنزاهة الرياضية للخطر على المدى المتوسط​​، ليس فقط في المسابقات الأوروبية، ولكن أيضًا في بطولات الدوري المحلية لدينا".

وأكمل: "إنه لفضيحة أن نادٍ خسر الموسم الماضي أكثر من 220 مليون يورو وخسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة يعقد مثل هذا الاتفاق".

وتابع: "ولهذا ستقدم رابطة الليجا شكوى ضد باريس سان جيرمان أمام الاتحاد الأوروبي والسلطات الإدارية والضريبية في فرنسا وأمام الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، لمواصلة الدفاع عن النظام البيئي الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية واستدامتها".

وأشار البيان: "في مناسبات سابقة، قدمت الليجا بالفعل شكاوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد نادي باريس سان جيرمان لعدم امتثال اللعب المالي النظيف، ونتيجة لذلك فرض يويفا عقوبات قاسية على النادي الفرنسي، على الرغم من إلغاء محكمة التحكيم الرياضية في قرار غريب".

واختتم: "هذا النوع من السلوك الذي يقوده ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بسبب وضعه كعضو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ورئيس اتحاد الأندية الأوروبية، يشكل خطراً على كرة القدم الأوروبية".