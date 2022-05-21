رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد مبابي حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا تمديد عقد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق.

وكشف باريس في بيانا له عن أن مبابي وقع على تجديد عقده حتى 2025.

وقال الخليفي في كلمة للجماهير قبل مواجهة ميتز في الدوري الفرنسي: "مساء الخير جميعا، لدي خبر سار لكم، كيليان مبابي سيبقى معنا حتى صيف 2025".

وبهذا أغلق باريس الباب في وجه كل التكهنات، التي كانت تشير إلى اقتراب مبابي من التعاقد مع ريال مدريد، بعد فترة طويلة من الاجتهادات الصحفية.

ولم يكشف سان جيرمان عن التفاصيل المالية في عقد مبابي الجديد، لكنه أوضح أنه سيمتد حتى صيف 2025.

وقال مبابي في أول تعليق له داخل الملعب بعد التوقيع:"سعيد بمواصلة المغامرة، سعيد بالبقاء في مدينة باريس، والبقاء فرنسا والاستمرار مع سان جيرمان، الذي أعتبره بمثابة بيتي".

وأكمل الدولي الفنرسي:"أتمنى مواصلة الأداء بشكل مميز، والفوز بالألقاب مع الفريق، أشكركم جميعا".