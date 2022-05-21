ايسترن كومباني يكشف لمصراوي حقيقة التعاقد مع مدرب بدلا من عبد العال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

علق علاء عبد العال المدير الفني لاسترن كومباني، على أنباء تفاوض إدارة ناديه مع مدرب جديد، بعد تراجع نتائج الفريق.

وخطف فريق سموحة تعادلًا قاتلًا أمام إيسترن كومباني بنتيجة 2-2 ، مساء اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يرفع سموحة رصيده إلى النقطة 34 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يظل إيسترن كومباني في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء:"أنا مدرب محترف ولا بيفرق معايا حاجة، والإدارة حرة في التفاوض مع احمد كشرى أو أي حد، وأنا لم أقصر في عملى واستلمت الفريق بدون نقاط وحصلت على 12 نقطة قريبين من عدة أندية، والفريق يقدم أداء جيد ولكن المشكلة في إنهاء اللاعبين للهجمات، وأنا ملتنزم بتعاقدى والإدارة حرة في أي قرار".

وتواصل "الخليج 365" مع نصر عبد العزيز رئيس نادي ايسترن كومباني ليعلق على تصريحات علاء عبد العال.

وقال نصر عبد العزيز في تصريحات خالصة "الخليج 365":"نحن نبذل قصارى جهدنا والباقي على الله وإن شاء الله القادم أفضل".

وعن التفاوض مع مدرب آخر قال:"والله ما حصل ولا أعرف من أين يأتي هذا الحديث علاء عبد العال مدرب محترم وقدير وسيكمل معنا الموسم للنهاية.