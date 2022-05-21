مباشر.. إنبي 1 - 0 الأهلي.. مصطفى شلبي يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حول فريق الأهلي تأخره لفوز مثير أمام إنبي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 بدوري we المصري.

وجاء هدف إنبي في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب مصطفى شلبي، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق علي معلول في الدقيقة 90+4.

وعاد علي معلول ويسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 90+7.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

لاعبا الارتكاز: أحمد نبيل "كوكا" ومحمد مجدي "أفشة".

خط الوسط المتقدم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

أحداث المباراة

وجاءت أول فرصة خطيرة لفريق انبي في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، بتسديدة قوية من جون ايبوكا لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

ومنع محمود جاد حارس مرمى إنبي، هدفا محققا لفريق الأهلي في الدقيقة 13، بعد تمريرة خلف المدافعين ليخرج الحارس ويبعدها بقبضة يده قبل وصول إلى مهاجم الأهلي.

وشهدت الدقيقة 14 تسديدة خطيرة من محمد مجدي أفشة لكن الحارس محمود جاد ابعدها عن مرماه لركلة ركنية.

وأهدر صلاح محسن هدفا محققا للأهلي في الدقيقة 37، بعد تمريرة خلف دفاع إنبي جعلته في مواجهة الحارس لكنه سدد الكرة بشكل غريب أعلى العارضة.

وكاد ان يسجل رامي ربيعة هدفا للأهلي في الدقيقة 55،بعد تمريرة داخل منطقة جزاء انبي، لكن المدافع فشل في ترويض الكرة.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي إجراء تبديل في الدقيقة 61 بدخول أحمد عبدالقادر بدلا من صلاح محسن، أعقبه تبديل ثان بدخول بيرسي تاو بدلا من كريم فؤاد في الدقيقة 72.

وأحرز مصطفى شلبي الهدف الأول لفريق انبي في الدقيقة 76، بعدما استغل ركلة حرة مباشرة ليسددها بشكل رائع في شباك الأهلي.

وسجل علي معلول هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 90+4، مستغلا كرة ساقطة وسط غفلة دفاعية للاعبي إنبي ليسددها بقدمه اليمني في شباك محمود جاد، أعقبه هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 90+7 عن طريق معلول.