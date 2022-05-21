الخليج 365 يكشف طاقم حكام نهائي الأهلي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للجنوب أفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الوداد المغربي والأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم الخليج 365 أن فيكتور جوميز سيدير المباراة النهائية بمساعدة كل من زاخيل توسي وسورو فاتسون، بينما سيكون الأثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

وكان فيكتور جوميز تولى إدارة مباراة الوداد وبترو أتلتيكو الأنجولي في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1) في المغرب.

ويواجه الأهلي فريق الوداد على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في 30 مايو الجاري في نهائي دوري الأبطال وسط اعتراضات من جانب المارد الأحمر على استضافة المغرب للمباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى النهائي على حساب فريق وفاق سطيف الجزائري بعد الفوز عليه بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، بينما صعد الوداد بالفوز على فريق بترو أتلتيكو بنتيجة (4-2) في المجموع.

وجاء الطاقم التحكيمي لنهائي أفريقيا على النحو التالي:

- فيكتور جوميز حكم ساحة جنوب أفريقيا.

- زاخيل توسي جارفيل ساكيلا مساعد أول من جنوب أفريقيا.

- سورو فاتسو مساعد ثاني من ليسوتو.

- الأنجولي هيلدر مارتينيز حكم رابع.

- الأثيوبي باملاك تيسيما حكم VAR.

- السوداني محمد عبدالله مساعد حكم VAR.

- التونسي هيثم قيراط مساعد ثاني حكم VAR.