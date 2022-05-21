بمشاركة كوكا.. كونيا سبور يتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق كونيا سبور في تعادل فريقه مع بشكتاش بهدف لكل فريق، في إطار الجولة الأخيرة من منافسات الدوري التركي.

وتقدم فريق كونيا سبور في الدقيقة 42 عن طريق عمار رحمانوفيتش، في المقابل أحرز كينان كارامان هدف التعادل لبشكتاش في الدقيقة 90.

وشارك "كوكا" بديلاً في الدقيقة 46 من زمن أحداث المباراة، ليقود فريقه للتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي موسم (2022 - 2023).

وكان فريق كونيا سبور يحتاج للفوز في مباراة اليوم بجانب تعثر فنربخشة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، إلا أن الأخير اكتسح مالاتيا سبور بنتيجة (5-0).

وأنهى فريق كونيا سبور موسمه في المركز الثالث برصيد 68 نقطة بفارق خمس نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني.