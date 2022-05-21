حلمي طولان يعلن تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن حلمي طولان مدرب إنبي عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الأهلي المرتقبة والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف استاد المقاولون العرب مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم في الجولة الـ15 والمؤجلة بين الفريقين بالدوري.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي فوزي، خالد رضا، إبراهيم يحيى، محمد حامد.

خط الوسط: مصطفى دويدار، زياد كمال، مصطفى شكشك، صلاح ريكو، مصطفى شلبى.

خط الهجوم: جون إيبوكا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة من 15 جولة، بينما يقع إنبي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.