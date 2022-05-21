موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنبي، مساء اليوم السبت، ضمن مؤجلات الجولة 15 من الدوري.

وشهد التشكيل عودة علي معلول الذي غاب في مباراة البنك الأهلي وشارك بدلاً من زميله محمود وحيد، فيما سيغيب ثنائي الدفاع الذي شارك في المباراة الماضية بالدوري محمد عبدالمنعم وأيمن أشرف ليُشارك كريم فؤاد كظهير أيمن ويعوض محمد هاني ورامي ربيعة غياب قلبي الدفاع.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

لاعبا الارتكاز: أحمد نبيل "كوكا" ومحمد مجدي "أفشة".

خط الوسط المتقدم : حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.