رسمياً.. مبابي يعلن بقاءه مع باريس سان جيرمان حتى 2025



المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت جدلية رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان الفرنسي والتي شغلت العالم لعدة أشهر بعدما تأكد اليوم السبت استمراره مع بطل فرنسا.

ونجح الفريق الباريسي في الحفاظ على جوهرته وإقناعه بالاستمرار وتجديد عقده وسط منافسة كبيرة من ريال مدريد الإسباني الذي حاول جاهدًا الحصول على خدمات نجم منتخب "الديوك".

وتألق مبابي بشكل لافت مع باريس سان جيرمان هذا الموسم إذ تصدر لائحة هدافي الدوري الفرنسي بـ25 هدفاً وصانعي الأهداف بـ17 تمريرة حاسمة حتى الآن.

وبموجب العقد الجديد سيبقى مبابي في صفوف فريق العاصمة الفرنسية حتّى 2025.

(بي إن سبورت)