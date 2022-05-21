الامارات | الوحدة يقلب الطاولة على الجزيرة في دقيقتين

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقلب الطاولة على الجزيرة في دقيقتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق الوحدة هدفان في دقيقتين فقط ليحسم "ديربي أبوظبي" أمام مضيفه الجزيرة، حيث فاز عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكان الجزيرة افتتح التسجيل في الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 14 بواسطة لاعبه الدولي علي مبخوت، لكن "العنابي" عاد في الشوط الثاني وخطف الفوز في دقيقتين فقط، إذ سجل البرازيلي جواو بيدرو هدف التعادل في الدقيقة 59، فيما خطف البرتغالي فابيو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة رفع "أصحاب السعادة" رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة الوصيف، بينما تجمدت نقاط الجزيرة عند 45 في المركز الرابع.

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