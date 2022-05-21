رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد مبابي لـ3 مواسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

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أعلن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، رسميا عن تجديد عقد كيليان مبابي، لمدة 3 سنوات ليبقى مع الفريق الباريسي حتى 2025.



وقال الخليفي، في الملعب قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وميتز، في الملعب: ”لدي خبر سار سوف أعلن عنه الآن مبابي سوف يبقى مع باريس حتى عام 2025“.

كما نشر النادي عبر حساباته الرسمية فيديو رسمي لتجديد عقد اللاعب.