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رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد مبابي لـ3 مواسم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

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أعلن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، رسميا عن تجديد عقد كيليان مبابي، لمدة 3 سنوات ليبقى مع الفريق الباريسي حتى 2025.

 

وقال الخليفي، في الملعب قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وميتز، في الملعب: ”لدي خبر سار سوف أعلن عنه الآن مبابي سوف يبقى مع باريس حتى عام 2025“.

 

كما نشر النادي عبر حساباته الرسمية فيديو رسمي لتجديد عقد اللاعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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