بعد تجديد عقد مبابي.. رابطة الليغا تقدم شكوى رسمية ضد باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن تقدمها بشكوى رسمية ضد باريس سان جيرمان بتهمة اختراق قوانين اللعب المالي النظيف بعد أنباء تجديد عقد كيليان مبابي.



وقالت الرابطة في بيانها، يوم السبت: ”في مواجهة إعلان مبابي المحتمل للبقاء في باريس سان جيرمان، تريد الليغا التأكيد على أن هذا النوع من الاتفاقات يهدد الاستدامة الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية، ما يعرض مئات الآلاف من الوظائف والنزاهة الرياضية للخطر على المدى المتوسط“.

وتابع البيان: ”إنه لفضيحة أن نادٍ مثل باريس سان جيرمان، خسر الموسم الماضي أكثر من 220 مليون يورو، بعد أن تكبد خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة (حتى الإعلان عن دخل من الرعاية بمبلغ مشكوك فيه للغاية) بتكلفة طاقم رياضي حوالي 650 مليون دولار لموسم 21/22 هذا يوقع هذا الاتفاق مع اللاعب“.

وأشار البيان: لكل ما سبق، ستقدم الليغا شكوى ضد باريس أمام اليويفا والسلطات الإدارية والضريبية في فرنسا وأمام الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، لمواصلة الدفاع عن النظام الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية واستدامتها“.