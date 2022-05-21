محمد شريف وصلاح محسن في الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة إنبي، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت عل ستاد "المقاولون العرب"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامى ربيعة وعلى معلول

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد

خط الهجوم: صلاح محسن ومحمد شريف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

على الجانب الآخر، أعلن حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبي، عن تشكيل فريقه أمام الأهلي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال

خط الوسط: مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل

خط الهجوم: جون إيبوكا

ويُدير لقاء الأهلي وإنبي الحكم محمد الصباحي، يعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبدالله والسيد منير، وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 34 نقطة جمعهم من 15 مباراة فقط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد24 نقطة جمعهم من 18 مباراة.