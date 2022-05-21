نهاية الجدل.. مبابي يقرر البقاء في باريس سان جيرمان.. النجم الفرنسي يصدم ريال مدريد برسالة «واتس آب».. والنادي الملكي يغلق أبوابه للأبد

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات الماضية تقلبات "دراماتيكية" في صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، حيث تحول الحديث بشكل مفاجئ عن اقتراب تجديد اللاعب الشاب عقده مع فريقه باريس سان جيرمان.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن مبابي وافق على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان ورفض الانتقال إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي أعطى مسئولي النادي الباريسي موافقته المبدئية على تجديد عقده، قبل أن يتخذ قراره في وقت لاحق وأبلغ به الجهاز الفني والفريق خلال إحدى الاجتماعات.

وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت أن مبابي لم يوقع على العقد حتى الآن، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر الارتباط بين اللاعب والنادي الفرنسي حتى عام 2025.

وشددت أن أي تحول في مسار الصفقة أصبح غير محتمل ليودع بذلك مبابي ريال مدريد الذي كان يرغب في ضمه لأكثر من عام كامل.

يشار إلى أن العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو المقبل، وحاول النادي الباريسي جاهداً إقناع اللاعب بالتجديد خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق، قدم ريال مدريد 3 عروض لباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي رفض الرد على هذه العروض.

تأكيدات

وكان الصحفي الإيطالي جينالوكا دي مارزيو، المتخصص في سوق الانتقالات، قد قال إنه لا يوجد الكثير من الشكوك بشأن بقاء كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

وأضاف الصحفي الإيطالي في شبكة ”سكاي سبورتس“ عبر حسابه على تويتر: ”تم اتخاذ القرار بعد نقطة تحول أمس، وربما الإعلان اليوم بالفعل“.

كما صرح الصحفي رومان مولينا عبر قناته بموقع ”يوتيوب“، إن المهاجم الدولي الفرنسي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان ويرفض عرض ريال مدريد، وسيعلن عن ذلك اليوم أو غدا.

كما أكد الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: "تم اغلاق كل شيء ، باريس يستعد للاعلان الرسمي عن تمديد عقد مبابي"

رسالة لـ فلورنتينو بيريز

كشفت صحيفة ”ماركا“، أن الفرنسي كيليان مبابي، أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي الإسباني، باختياره البقاء بشكل رسمي في النادي الباريسي

وقالت الصحيفة إن ”المقربون من مبابي يؤكدون أن هذا كان أصعب قرار في حياته، لقد اختار البقاء في باريس، لقد انتهى الأمر، ستكون هناك حفلة كبيرة في النادي الليلة“.

وانفرد البرنامج التليفزيوني الإسباني الشهير "El Chiringuito" بنص الرسالة التي أرسلها مبابي إلى بيريز عبر تطبيق "واتس آب".

وقال مبابي في رسالته لرئيس ريال مدريد: "أبلغكم أنني قررت البقاء في باريس سان جيرمان، أريد أن أشكرك على إعطائي فرصة اللعب في ريال مدريد، النادي الذي كنت معجبًا به منذ أن كنت طفلاً، وأتمنى أن تتفهّم قراري".

إهانة لكرة القدم

وعلّق خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية، عن أنباء تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، حيث اعتبرها "إهانة لكرة القدم".

وكتب تيباس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: "ما يفعله باريس سان جيرمان بتجديد عقد كيليان مبابي بمبلغ كبير، رغم تكبده خسائر بقيمة 700 مليون يورو في المواسم السابقة، والحصول على فاتورة رواتب تزيد عن 600 مليون يورو، يعد إهانة لكرة القدم".

وختم: "باريس سان جيرمان الان أصبح خطيرا على كرة القدم مثله مثل دوري السوبر الأوروبي".

لا للأبد

كشفت وسائل إعلامية إسبانية، عن قرار اتخذته إدارة ريال مدريد في الساعات الأخيرة، فيما يخص الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ABC الإسبانية أنه بالرغم من أن ريال مدريد حاول حتى اللحظة الأخيرة أن يكون قادرًا على الاعتماد على لاعب كان يعتزم بالفعل التعاقد معه في عام 2017، عندما فضل المهاجم الانتقال من موناكو إلى باريس سان جيرمان، رفض مبابي مرة أخرى النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أغلق الباب أمام كيليان مبابي للأبد مثلما فعل من قبل مع بول بوجبا وديفيد دي خيا وديفيد فيا، بعد رفضهم الانتقال للنادي في فترات سابقة.

كما ذكرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن "قرار مبابي للتجديد مع باريس سان جيرمان، كان بمثابة مفاجأة وخيبة أمل، وتسبب بغضب شديد داخل ريال مدريد".

وأضافت الإذاعة: "في الوقت الحالي، سيكون من الصعب جدا بالنسبة له ارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل".