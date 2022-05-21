شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: كان الله في عون موسيماني .. وظروف الأهلي تحتم مساعدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك سابقا، أن الظروف التي يعانى منها النادى الأهلى تحتم على كل المسئولين في الكرة مساعدة الأهلى للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى.

وقال أحمد حسن، في الاستوديو التحليلى على قناة أون تايم سبورتس: "كان الله في عون موسيمانى في مباريات اليوم بسبب الغيابات، فكل الأندية تعانى من الإصابات ولكن ما يحدث للأهلى أمر صعب بسبب غياب خطى الدفاع والوسط بالكامل ولا يملك إلا الخط الهجومى".

وأضاف الصقر: "وأطالب المسئولين عن الكرة ضرورة مساعدة الأهلى في مباراته أمام الوداد، الذى يخوضها بدون مبدأ التكافؤ بعد تحيز الاتحاد الأفريقي للوداد ولعب المباراة في النهائي، وأنا ضد تأجيل أي ماتش ولكن موقف الأهلى والغيابات يحتم تأجيل مباراة إيسترن كومبانى الذى وافق على ذلك".

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه لمباراة إنبى، والذى ضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هانى ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد فى الوسط، وصلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من على لطفى ومحمود متولى وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسى تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: محمود جاد فى حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزى، زياد كمال فى الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل فى الوسط، وجون إيبوكا فى الهجوم.