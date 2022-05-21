شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: فوز الأهلي اليوم صعب بسبب غياباته وتأجيل مواجهة إيسترن ضروري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن الأهلى يعانى من العديد من الغيابات أمام إنبى في المباراة التى تقام فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصري.

وقال طه إسماعيل في الاستوديو التحليلى على قناة أون تايم سبورتس: "تحقيق الفوز اليوم صعب جدا لما يعانيه الأهلى من غيابات كثيرة وأهمها خط الوسط الذى يعد الأهم في الفريق سواء دفاعيا أو هجوميا، وعانى الأهلى منه أمام البنك الأهلى، بالإضافة إلى غياب معظم الدفاع زى أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وبدر بانون".

وأضاف طه إسماعيل: "الأهلى في احتياج شديد لتأجيل مباراة إيسترن كومبانى المقبلة، لمحاولة استعادة بعض اللاعبين والتجهيز لمواجهة الوداد المغربى"..

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه لمباراة إنبى، والذى ضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هانى ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد فى الوسط، وصلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى ومحمود متولى وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسى تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: محمود جاد فى حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزى، زياد كمال فى الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل فى الوسط، وجون إيبوكا فى الهجوم.