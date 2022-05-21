شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لموقعة بيراميدز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعباً بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادا لمباراة بيراميدز فى الأسبوع العشرين من بطولة الدورى.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد يحيى وصبحى سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود شبانة وصبرى رحيل وعبد الله نصيب وكريم يحيى وكريم ممدوح ونادر رمضان والسيد سالم

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وفوزى الحناوى ومروان عطية وكريم الديب وعبد الغنى محمد وسعيدو سمبورى ومورو ساليفو.

خط الهجوم: بناجمين بواتينج وإبراهيم حسن وأحمد راشد ومابولولو

ويغيب عن الفريق كل من محمد عبد المنصف "اعتذر"، محمد عبد السلام ومحمد مجدى وأحمد عادل ميسى وعبد السميع سيمو للإصابة، ومروان النجار لأسباب فنية.

ويسعى الجهاز الفنى الاتحاد بقيادة عماد النحاس، للخروج بالفريق من نفق النتائج السلبية ومصالحة جماهير زعيم الثغر، وتعاهد لاعبو زعيم الثغر على حصد نقاط بيراميدز للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدوري.

ويحتل نادى الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.