شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة شابات اليد إلى معسكر فرنسا استعداداً لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 لكرة اليد إلى مقر الإقامة فى فرنسا، لخوض معسكر تدريبى فى الفترة من 21 الى 29 مايو الجارى استعداداً لبطولة العالم للشابات لكرة اليد التى تستضيفها سلوفينيا فى الفترة من 22 يونيو الى 3 يوليو 2022.

من ناحية أخرى، قامت اللجنة المنظمة لكاس الأمم الأفريقية لكرة اليد بتعيين محمد الألفى المدير الفنى لفريق هليوبوليس مديرا للبطولة، المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة فى أحد فنادق القاهرة الكبرى يوم 27 مايو الجارى بحضور مندوبى الدول المشاركة و عدد من الرياضين.