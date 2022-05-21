الامارات | الظفرة يقتنص "النصر" ويقطع خطوة كبيرة نحو "البقاء"

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يقتنص "النصر" ويقطع خطوة كبيرة نحو "البقاء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت ثنائية البرازيلي غيليرمي أوغوستو فريقه الظفرة لانتزاع فوزٍ مستحق على مضيفه النصر بنتيجة "2-1"، في مباراة جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة 25، وما قبل الأخيرة في "دوري أدنوك" للمحترفين. وأحيا الظفرة آماله في البقاء في المحترفين، بعد أن اقتنص ثلاثة نقاط ثمينة، أبقته بالمركز 12 برصيد 21 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن العروبة (قبل الأخير بـ18 نقطة)، والذي تعادل اليوم مع الوصل 1-1، ليتأجل حسم البقاء بينهما إلى الجولة الأخيرة، حيث يحتاج العروبة للفوز، ويكفي التعادل الظفرة للبقاء.

وفرط النصر بافتتاح التسجيل عبر توزي في الدقيقة 26 من تمريرة رائعة من قائد "العميد" تيغالي، خصوصاً أن رد الظفرة جاء سريعاً بثنائية عبر أوغوستو الذي سجل هدفين متتالين في الدقيقتين 34 و40.

في الشوط الثاني، واصل النصر أداءه الهجومي، وأوجد العديد من الفرص التي افتقدت اللمسة الأخيرة، فيما لعب الظفرة بأسلوب دفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة بقيادة الثنائي غيليرمي وماخيت ديوب الذي كان قريباً في الدقيقة 55 من إضافة الهدف الثالث، إلا ن كرته ارتطمت بالقائم، ليواصل الفريقان الأسلوب ذاته حتى صافرة النهاية التي أعلنت عن خروج الظفرة بفوز مستحق.

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