متفوقا على النجم المصري محمد صلاح .. كيفين دي بروين يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تتويج البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر"، أن كيفين دي بروين هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتم اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بناء على اختيارات قادة فرق البريميرليج ولجنة الحكماء بالمسابقة، وتصويت الجمهور.

علقت شبكة “ESPN” الإنجليزية، على عدم تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وكتب الحساب الرسمي للشبكة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي والأكثر صناع للأهداف.. رغم ذلك لم يتوج بجائزة لاعب الموسم".