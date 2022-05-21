تفاصيل صفقة الأهلي مع بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر - وصلت مفاوضات الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي إلى مراحل متقدمة من أجل اتمام الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فإن الأهلي يحق له التعاقد مع اللاعب خلال الـ 6 أشهر الأخيرة في عقده دون رجوع اللاعب للزمالك.

ووفقا لمصراوي أشرف بنشرقي عُرض منذ فترة على الأهلي والتفاوض معه جاء بعد استطلاع رأي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حسب القواعد المعمول بها في التعاقد مع الصفقات الجديدة.

وقال مصدر قريب من الصفقة لـ "مصراوي" إن أشرف بنشرقي عُرض منذ فترة على الأهلي والتفاوض معه جاء بعد استطلاع رأي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حسب القواعد المعمول بها في التعاقد مع الصفقات الجديدة.

وأضاف مصراوي أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة عقدا جلسة مع بنشرقي في الساعات الأخيرة من الأسبوع الماضي من أجل وضع الرتوش الأخيرة على العقد والتي جاءت ضمن سلسلة من الجلسات جمعت الطرفين.

وكشف مصراوي أن العقد الجديد سيكون مدته 3 سنوات مقابل مليون ونصف المليون دولار في الموسم (80 مليون جنيه إجمالي) بدون شروط جزائية مع وجود امتيازات للاعب مشدداً على أن التوقيع الرسمي لم يتم حتى الآن .

ولعب بنشرقي - 28 عاماً - مع الزمالك 100 مباراة منذ الإنضمام له في صيف 2019 من الهلال السعودي مقابل 300 ألف دولار حيث سجل 36 هدف وصنع 25 وفاز مع الزمالك ب 4 بطولات ، الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي والأفريقي.