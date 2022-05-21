شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يطمئن على قائد زمالك 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد داخل مقر نادي الزمالك عبد الله محمد، صانع ألعاب فريق 2003، والذى خضع مؤخراً لعملية الرباط الصليبي بأحد المراكز الكبرى العالمية المتخصصة فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على الاطمئنان على اللاعب من خلال الحديث معه، متمنياً له التعافي والعودة بشكل قوى فى القريب العاجل، وأكد أمير مرتضى للاعب مواصلة الدعم والمساندة له حتى العودة للمشاركة مرة أخرى .

من جهته، قدم اللاعب الشكر لإدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأمير مرتضى على الدعم والمساندة له .

وخضع عبد الله محمد لبعض الفحوصات الطبية اليوم تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول، من أجل الاطمئنان على آخر التطورات الخاصة بالعملية التي خضع لها مؤخرا .

كما خضع اللاعب لجلسة علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول ، على أن يواصل برنامجه بشكل طبيعي في الفترة المقبلة.