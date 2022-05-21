شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يعود من السفر ويخوض برنامجا تأهيليا مع شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد طارق حامد ،لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من رحلة السفر التى خاضها إلى ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية على ركبته، وهو ما أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية منذ انتهاء الفريق من مواجهة الطلائع.

وواصل ثنائي الفريق محمود شيكابالا وطارق حامد البرنامج التأهيلي الموضوع لهما خلال الفترة الحالية، لتجهيزهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويعاني شيكابالا من إصابة فى العضلة الخلفية، ويخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بينما يؤدي طارق حامد لاعب الوسط برنامجا تأهيليا وتجهيزيا خاصا قام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بوضعه للاعب بالتنسيق مع الجهاز الطبي، لتجهيزه بالشكل الامثل للفترة المقبلة .

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي والمقرر لها بعد غد الإثنين.