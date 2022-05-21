شكرا لقرائتكم خبر عن شريف وصلاح محسن يقودان هجوم الأهلي أمام إنبي.. وهانى فى قلب الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة إنبي، التى تقام فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد فى الوسط، وصلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

وأعلن حلمى طولان، المدير الفني لنادى إنبى، تشكيل فريقه أمام الأهلى فى المباراة التي ستقام بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: محمود جاد في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال في الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل في الوسط، وجون إيبوكا في الهجوم.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، السبت، مباراة قوية عندما يلتقي مع إنبي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

ويُدير لقاء الأهلي وإنبي الليلة، الحكم محمد الصباحي، يعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبدالله والسيد منير، وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 34 نقطة جمعهم من 15 مباراة فقط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد24 نقطة جمعهم من 18 مباراة.

واختتم الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي ، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏

وعقب انتهاء المحاضرة خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وذلك ‏قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجزء الخططي.‏

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي ‏لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير ‏ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.‏