شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية خاصة لحراس الزمالك الثلاثة.. والمثلوثي يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجي على هامش مران اليوم الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة أسوان المقبلة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

ويعاني المثلوثي من إصابة بالتواء فى الكاحل تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، ويؤدي اللاعب التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما أدى حراس مرمى الفريق فقرة فنية خاصة للتعامل مع العرضيات، خلال التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم استعدادا لمواجهة أسوان، وركز أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق على الشق الفني مع الحراس بشكل كبير خلال المران اليوم، للوصول بهم لأفضل شكل فى هذا الشأن، وشارك الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم.