شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: الأهلي لم يوقع مع أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بشأن توقيع أشرف بن شرقي للأهلي غير صحيح بالمرة، وأن كل ما تناوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انضمام اللاعب للأهلي مجرد اجتهاد غير موجود على أرض الواقع.

وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن بن شرقي لاعب كبير وإضافة لأى فريق، لكن التفاوض بشأن ضم لاعبين جدد والتعاقد معهم سابق لأوانه.

وأشار أمير توفيق إلى أن كل التركيز حاليا ينصب حاليًّا على مساندة فريق الكرة ولاعبيه وجهازه الفنى قبل خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال، ولا يوجد حديث فى الأمور التعاقدية حاليًّا لا من قريب ولا من بعيد.