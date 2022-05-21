شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الشاهين يفوز برئاسة اتحاد كرة القدم بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز عبدالله الشاهين أحمد الربيّع بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في الانتخابات التي أُقيمت اليوم الجمعة، خلفاً للشيخ أحمد اليوسف،ليصبح الشاهين الرئيس الـ 12 لاتحاد الكرة الكويتى.

وقد أفرزت الجمعية العمومية بعد اجتماعها اليوم، عن حصول عبدالله الشاهين على 11 صوتاً من أصل 12 صوتاً.

وقد أعلن جمال الكاظمى رئيس النادى العربى السابق وفواز الحساوى أمس الخميس سحب أوراق ترشحهما فى الانتخابات لتكون التزكية حليفة عبدالله الشاهين بالانتخابات.

وينص النظام الأساسي على ضرورة حصول الفائز على نصف عدد الاصوات، بالإضافة إلى صوت من إجمالى أصوات الجمعية العمومية.

وفاز أحمد عقلة وهايف المطيري بمنصب نائبي الرئيس للشؤون الإدارية والفنية، والشؤون المالية والاستثمار وحصلا على 13 صوتاً.

كما انتخب منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان لمقاعد العضوية الثلاثة بحصولهم على 13 صوتاً، فيما ذهب المقعد النسائي بالتزكية إلى فاطمة حيات المرشحة الوحيدة بـ11 صوتاً.