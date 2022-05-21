شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى مران الزمالك استعدادا لأسوان وفقرة خاصة لركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تقسيمة فنية قوية على هامش المران الذى أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة أسوان فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وشهدت التقسيمة وقوف البرتغالي فيريرا المدير الفني على كل التفاصيل الفنية والخططية التي تم التدريب عليها من خلال تطبيقها، وإعطاء تعليمات فنية لجميع خطوط الفريق على هامش التقسيمة، سواء الدفاع أو الهجوم أو الوسط .

كما خاض لاعبو الفريق فقرة خاصة بتسديد ركلات الترجيح وذلك بنهاية المران الذى أقيم اليوم استعدادا لمواجهة أسوان، وشارك فى هذه الفقرة جميع اللاعبين تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون.

من ناحية أخرى، واصل حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي على هامش مران اليوم، حيث يعاني المثلوثي من إصابة بالتواء في الكاحل تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، ويؤدي اللاعب التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما أدى حراس مرمى الفريق فقرة فنية خاصة للتعامل مع العرضيات، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، وركز أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق على الشق الفني مع الحراس بشكل كبير خلال المران اليوم من أجل الوصول بهم أفضل شكل في هذا الشأن، وشارك الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم ، في التدريبات الفنية للحراس تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وقام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق ، بتخصيص فقرة فنية وخططية للاعبي الدفاع، وذلك على هامش المران، أشرف عليها بنفسه بجانب أسامة نبيه المدرب العام وروي جوزيه أجواش المدرب المساعد، وركز على عدة أمور خططية خاصة بالتحركات والتمركزات داخل المنطقة الخاصة بالمدافعين ، بجانب أمور أخرى خاصة بنقل الكرة للوسط والهجوم .