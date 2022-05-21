شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى لكرة القدم يهنئ نظيره الكويتي بنيل ثقة الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بالتهنئة لمجلس الإدارة الجديد للاتحاد الكويتي لكرة القدم، برئاسة السيد عبدالله الشاهين، بمناسبة انتخابه ونيله ثقة الجمعية العمومية، متمنيين له التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة لخدمة الكرة الكويتية والارتقاء بها نحو الأفضل وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الكويتية على المستويات كافة، مع التأكيد على الدعم المتبادل بين الاتحادين الشقيقين.

وفاز عبد الله الشاهين أحمد الربيّع بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فى الانتخابات التي أُقيمت أمس، الجمعة، خلفاً للشيخ أحمد اليوسف ليصبح الشاهين الرئيس الـ 12 لاتحاد الكرة الكويتى.

وأفرزت الجمعية العمومية بعد اجتماعها عن حصول عبدالله الشاهين على 11 صوتاً من أصل 12 صوتاً.

وأعلن جمال الكاظمى، رئيس النادى العربى السابق وفواز الحساوى، الخميس، سحب أوراق ترشحهما فى الانتخابات لتكون التزكية حليفة عبدالله الشاهين بالانتخابات.

وينص النظام الأساسي على ضرورة حصول الفائز على نصف عدد الأصوات، بالإضافة إلى صوت من إجمالى أصوات الجمعية العمومية.

وفاز أحمد عقلة وهايف المطيري بمنصب نائبي الرئيس للشؤون الإدارية والفنية، والشؤون المالية والاستثمار وحصلا على 13 صوتاً.

كما انتخب منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان لمقاعد العضوية الثلاثة بحصولهم على 13 صوتاً، فيما ذهب المقعد النسائي بالتزكية إلى فاطمة حيات المرشحة الوحيدة بـ11 صوتاً.