شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن غدا قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، تدريباته عصر غد، الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي فيريرا عن قائمة اللاعبين المختارة للقاء أسوان عقب انتهاء المران، ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد الفنادق بالقاهرة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تقسيمة فنية قوية، على هامش المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وشهدت التقسيمة وقوف البرتغالي فيريرا المدير الفني على كل التفاصيل الفنية والخططية التي تم التدريب عليها من خلال تطبيقها، وقام فيريرا بإعطاء تعليمات فنية لجميع خطوط الفريق على هامش التقسيمة ، سواء الدفاع أو الهجوم أو الوسط .

كما خاض لاعبو الفريق فقرة خاصة بتسديد ركلات الترجيح من منطقة الجزاء ، وذلك بنهاية المران الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، وشهدت هذه الفقرة مشاركة جميع اللاعبين ، وذلك تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون.

من ناحية أخرى واصل حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي والعلاجي ، الموضوع له وذلك على هامش مران اليوم، الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

ويعاني المثلوثي من إصابة عبارة عن التواء فى الكاحل تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، ويؤدي اللاعب التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي.