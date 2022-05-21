شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم المقاولون بهدف "فيكتورى" ويقفز للمركز السادس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل فيكتوري نينيانجا هدف طلائع الجيش فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 70، وجاء الهدف بعدما أرسل عمرو السيسي تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار للاعب فيكتورى بينيانجا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة مباشرة على يسار الحارس داخل الشباك.

بهذه النتيجة، يحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة في 8 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً أخر، بينما

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: "محمد بسام وعلي الفيل ومصطفي الزناري ومحمد ناصف وزولا ومهند لاشين وعمر السيسي ومحمد جابر ورجب عمران وأحمد سمير وفيكتور".

فيما ضم تشكيل المقاولون كلا من: "محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروق نور الدين ومحمد سمير وحسن الشامي ومحمود عبدالعزيز وأحمد الشيمي وأحمد عفيفي ولويس إدوارد وامادو انياس وجون اوكلي".

المباراة أدارها الحكم محمود بسيوني “حكم ساحة”، وعاونه: مصطفى عطية وأحمد بكر “حكمين مساعدين”، وعلي السعيد “حكم رابع”، ومصطفى عثمان “حكم فيديو”، ومحمود عبد السميع “مساعد حكم فيديو”.