شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حمدى وشوبير ومصطفى فهمى وغالى فى عزاء والد محمد سراج عضو مجلس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم ومسئولى الرياضة المصرية والنادي الأهلي على حضور عزاء والد المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، المُقام حالياً بمسجد عمر مكرم، وفى مقدمة الحضور حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، ومصطفي فهمي نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، والإعلامي أحمد شوبير، وخالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، وحسام غالي وطارق قنديل ومحمد جمال الجارحي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وعبد المنعم شطة نجم الأهلي الأسبق، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي.

وشيعت جنازة والد محمد سراج الدين ظهر الخميس الماضى من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس. ونعى أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادى الرياضية والإدارية، ببالغ الحزن والأسى، اللواء زكريا سراج الدين والد المهندس محمد سراج الدين الذي وافته المنية صباح الأربعاء الماضي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.