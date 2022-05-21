شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: خسرنا نقطتين بفعل فاعل.. وأنا مدرب محترف ولا بيفرق معايا حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبدالعال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، أن فريقه خسر نقطتين أمام سموحة بفعل فاعل، وكنا أحق بالفوز بعدما أهدر اللاعبون العديد من الفرص في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد بتروسبورت في إطار الأسبوع العشرين من بطولة الدورى.

وقال علاء عبد العال في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم: "المباراة المفروض تخلص 5 أو 6 لإيسترن كومبانى، ولكن اللاعبين لم تستطع إنهاء الفرص التي اتيحت لهم أمام مرمى سموحة، وهى دى إمكانياتهم هنعمل إيه".

وأضاف مدرب إيسترن كومبانى: "إحنا خسرنا النهاردة نقطتين بفعل فاعل، والهدف الأول اللى جابه مروان حمدى في شك كبير في لمس الكرة بيده والحكم لم يذهب لمشاهدتها، والهدف الثانى جاء في الدقيقة الثامنة مش السابعة، وهناك أندية تحسب لها أشياء ليس لها أساس من الواقع".

وعن إقالته، قال: "أنا مدرب محترف ولا بيفرق معايا حاجة، والإدارة حرة في التفاوض مع احمد كشرى أو أي حد، وأنا لم أقصر في عملى واستلمت الفريق بدون نقاط وحصلت على 12 نقطة قريبين من عدة أندية، والفريق يقدم أداء جيد ولكن المشكلة في إنهاء اللاعبين للهجمات، وأنا ملتنزم بتعاقدى والإدارة حرة في أي قرار".

وخطف نادى سموحة تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الفلسطيني محمد صالح هدف إيسترن كومبانى الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد قفة بعد عرقلته من مدافع سموحة، ونفذها محمد صالح بشكل رائع، وأضاف أحمد سيد متعب الهدف الثانى لإيسترن كومبانى في الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية مميزة من عماد ميهوب ليسكنها شباك الهانى سليمان.، وقلص مروان حمدى النتيجة في الدقيقة 65 بعدما سجل هدفا برأسه من عرضية متقنة من فاول على حدود منطقة الجزاء، وخطف أليا سيلا هدف التعادل لسموحة 97 من رأسية رائعة.