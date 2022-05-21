شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف مباراة طلائع الجيش والمقاولون بالدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهداف مباراة طلائع الجيش والمقاولون بالدورى المصري اليوم، حيث حقق فريق الطلائع فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل فيكتوري نينيانجا هدف طلائع الجيش فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 70، وجاء الهدف بعدما أرسل عمرو السيسي تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار للاعب فيكتورى بينيانجا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة مباشرة على يسار الحارس داخل الشباك.

بهذه النتيجة، يحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة في 8 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً أخر، بينما.