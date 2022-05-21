شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: حصلنا على نقطة صعبة أمام إيسترن وارتكبنا أخطاء عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لنادى سموحة، أن فريقه حصل على نقطة صعبة أمام فريق قوى وعنيد وأقدم التحية للجهاز الفنى ولاعبى إيسترن على مجهوده خلال الشوط الأول، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد بتروسبورت.

واعترف بسيونى في تصريحات بعد المباراة: "وقعنا فى أخطاء عديدة خلال الشوط الأول كانت السبب فى تأخرنا أمام صاحب الأرض، ومع بداية الشوط الثانى نجحت بالدفع بجميع الأوراق الرابحة وبالفعل البدلاء لم تخذلنى ونجحنا فى تعويض تأخرنا بهدفين وحققنا التعادل وخصلنا على نقطه بطعم الفوز".

وتابع بسيونى: "سنسعى خلال الأيام القليلة القادمة على علاج الأخطاء وأغلقنا صفحة إيسترن ولدينا مباراة قوية بالأسبوع الـ21 أمام منافس قوى وقيادة فنية كبيرة للكابتن حلمى طولان وفريق إنبى على استاد الإسكندرية، ولا يجوز ارتكاب كم هذه الأخطاء أمامه".

واختتم تصريحاته قائلا: "لدينا هدف هو الحفاظ على المربع الذهبى، لذلك لابد للعودة إلى البدايات القوية كما فى مبارتى الاتحاد السكندرى والمصرى، وأوجه الشكر للاعبين على المجهود الكبير والإصرار على العودة وعدم الاستسلام للهزيمة".

خطف نادى سموحة تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الفلسطيني محمد صالح هدف إيسترن كومبانى الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد قفة بعد عرقلته من مدافع سموحة، ونفذها محمد صالح بشكل رائع، وأضاف أحمد سيد متعب الهدف الثانى لإيسترن كومبانى في الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية مميزة من عماد ميهوب ليسكنها شباك الهانى سليمان.، وقلص مروان حمدى النتيجة في الدقيقة 65 بعدما سجل هدفا برأسه من عرضية متقنة من فاول على حدود منطقة الجزاء، وخطف أليا سيلا هدف التعادل لسموحة 97 من رأسية رائعة.