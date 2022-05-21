شكرا لقرائتكم خبر عن كيما أسوان يسقط قنا فى مجموعة الصعيد.. والتليفونات يفوز على الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كيما أسوان على قنا بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى. وبهذه النتيجة رفع كيما أسوان رصيده إلى 52 نقطة فى المركز الثانى في ترتيب مجموعة الصعيد، التي حسم أسوان تأهله للدورى الموسم المقبل، بينما توقف رصيد قنا عند النقطة 17 فى المركز الخامس عشر والذى ضمن الهبوط للقسم الثالث الموسم المقبل.

وفى صراع الهبوط، ضمن الفيوم البقاء في القسم الثانى بالموسم المقبل بعد الفوز على مركز شباب طامية ورفع رصيده إلى 36 نقطة وارتقى للمركز الثامن، فيما بقى مركز شباب طامية عند النقطة 36 في المركز السابع.

وجاءت نتائج اليوم في مجموعة الصعيد كالتالى..

قنا 0 / 2 كيما أسوان

بترول أسيوط 1 /0 ملوى

بنى سويف 3/ 1 ديروط

مركز شباب طامية 0 / 2 الفيوم

المدينة 2/ 2 المنيا

البدارى 0/ 0 سوهاج

تليفونات بنى سويف 2 /0 الإعلاميين

وجاء ترتيب مجموعة الصعيد بعد مباريات اليوم كالتالى..

1 أسوان 65 نقطة

2 كيما أسوان 52

3 الألومنيوم 49 نقطة

4 بترول أسيوط 49 نقطة

5 المنيا 45نقطة

6 تليفونات بنى سويف 37 نقطة

7 مركز شباب طامية 36 نقطة

8 الفيوم 36 نقطة

9 المدينة المنورة 34نقطة

10 الإعلاميين 33 نقطة

11 ديروط 32 نقطة

12 بنى سويف 32 نقطة

13 سوهاج 30 نقطة

14 نادى ملوى 29 نقطة

15 قنا 17 نقطة

16 البدارى 16 نقطة