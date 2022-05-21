شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يقود هجوم إنبى أمام الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره إنبى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وأعلن حلمى طولان المدير الفني لنادى إنبى، تشكيل فريقه أمام الأهلى في المباراة التي ستقام بعد قليل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال

الوسط: مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل

الهجوم: جون إيبوكا

وتعثر المارد الأحمر فى 4 جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى 9 نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية والطلائع بهدف دون رد.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون عن الاهلى في مواجهة انبى بالدوري الليلة للإصابة بما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة البنك الاهلى.

غيابات الأهلى تضم كلا من، ياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم للإصابة ومحمد محمود ووليد سليمان لأسباب فنية وأيمن أشرف للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة البنك الاهلى الاخيرة.