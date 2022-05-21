ياسمينا عيسى تحصد برونزية بطولة البحرين للريشة الطائرة لذوى الإعاقة

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القاهرة - سامية سيد - نجحت ياسمينا عيسى، لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي الإعاقة "بارا بادمنتون"، فى حصد الميدالية البرونزية ببطولة البحرين الدولية للريشة الطائرة لذوى الإعاقة، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 وتنتهى 22 مايو الجاري.

وتوجت "عيسى" ببرونزية الفردي فى تصنيف SH6، بعدما بدأت مشوارها في البطولة بالفوز على لاعبة البحرين بنتيجة 2 - 0، وهو ما كررته أمام بطلة بوتان، ثم فازت على لاعبة هونج كونج بمجموعتين نظيفتين، قبل أن تخسر أمام بطلة العالم لاعبة المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2 - 1.

وحرص السفير ياسر شعبان سفير مصر في البحرين على مؤازرة اللاعبين المصريين ودعمهم خلال منافسات البطولة بشكل دائم.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني في بطولة البحرين الدولية كلًا من "ياسمينا عيسى - شيماء سامي - أحمد مجدي الدكروري"، ويقود المنتخب فنيًا زكريا عبد القادر المدير الفني ويعاونه محمد عاطف المدرب العام، كما يشارك في إدارة البطولة تحكيميًا كلًا من أحمد محمد مشعل ومنار الاسلام علي عوض كحكام مرافقين دوليين.

ومن المقرر أن يغادر الثلاثي إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة فزاع الدولية كإعداد قوي لبطولة العالم المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو.

من جهته أكد محمد كمال، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، سعادته بالنتائج المحققة في البطولة وأن اللاعبين قدموا مستوى مميزا ومبهرا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الاتحاد تحمل كافة تكاليف سفر وإقامة اللاعبين في البطولتين الدوليتين بعد وصول الدعم اللازم من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أنه على تواصل دائم مع اللاعبين المصريين وحثهم على الظهور بالشكل الأمثل ليكونوا خير سفراء للرياضة المصرية.

وتعد البطولتان ضمن خطة إعداد الاتحاد المصري للريشة الطائرة من أجل الصعود بأكبر قدر من اللاعبين لبارالمبياد باريس 2024.