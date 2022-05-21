شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جون إيبوكا موهبة إنبى بعد دخوله اهتمامات الأهلى والزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النيجيرى إيبوكا، مهاجم إنبى، دائرة اهتمامات الأهلى والزمالك، لتدعيم صفوفهما بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذى أكد مسئولو إنبى عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن.

ويعد إيبوكا صاحب الـ 25 عاماً من أبرز اللاعبين الأجانب فى الدوري المصري، ويؤدي بشكل جيد تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، ولعب النيجيري جون إيبوكا فى الموسم الحالي 17 مواجهة مع إنبي، وسجل 9 أهداف وصنع 2 ليدخل المنافسة على لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والذي أحرز حتي الآن 11 هدفا.

أرقام إيبوكا هدف الأهلى والزمالك..

جنسيته: نيجيرى

تاريخ ميلاده: 12 نوفمبر 1996

عمره : 25 عاماً

مركزه : مهاجم

قيمته التسويقية: 400 ألف استرلينى

طوله : 1.78

سجل : 9 أهداف مع إنبى فى 17 مباراة

صنع : هدفين

يحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الدوري المصرى خلف زيزو المتصدر بـ 11 هدفا

وعقده مستمر مع إنبى حتى 30 يونيو 2023.