شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم موسيمانى مع الأهلى في الدوري قبل مواجهة إنبى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى وإنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والندية، كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.



موسيماني

أرقام موسيمانى مع الأهلى

وإجمالاً.. لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 100 مباراة، حقق الفوز فى 64 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 10 مباريات، وسجل 192 هدفا وتلقت شباكه 76.

ونجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

بطولات موسيمانى مع الأهلى

وتوج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى دوري الأبطال

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 28 مباراة أفريقية، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات، كانت الأولى أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه، والثانية أمام صن داونز بهدف دون رد بالقاهرة والثالثة أمام صن دوانز بهدف دون رد فى جنوب افريقيا، وسجل المارد الأحمر 56 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.