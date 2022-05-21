شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعود إلى قطر خلال 10 أيام لاستكمال برنامجه التأهيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير أكرم توفيق لاعب الأهلي إلى قطر خلال أسبوع أو 10 أيام لاستكمال برنامجه التأهيلي في مركز إسباير المتخصص فى إصابات الملاعب والتأهيل الرياضي، لاستكمال برنامجه العلاجي بعد جراحة الرباط الصليبي للركبة والتي خضع لها قبل 3 أشهر.

وعاد أكرم توفيق إلى القاهرة من فترة قصيرة بعدما مكث لفترة في قطر للتأهيل وأداء برنامجه العلاجي تحت إشراف أحد الخبراء المتخصصين، على أن يعود اللاعب إلى قطر في الأيام القادمة لاستكمال برنامجه التأهيلي.

ويواصل أكرم توفيق لاعب الأهلي جلسات العلاج الطبيعي في صالة الجيمانزيوم بالنادي ضمن برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وهو البرنامج المحدد من قبل الطبيب السويسري الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي.

وعاد أكرم توفيق من قطر منذ فترة لاستكمال برنامجه العلاجي بمقر النادي الأهلي، حيث يخوض المرحلة الثانية من التأهيل والتي تشتمل على أداء تدريبات تقوية في الجيم.