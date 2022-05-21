شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يلقي المحاضرة الأخيرة قبل التوجه لملعب مباراة إنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، المحاضرة الختامية على لاعبيه قبل مباراته ضد إنبي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، قبل التوجه إلى ملعب المباراة بعد قليل.

ونشرت قناة الأهلي فيديو أثناء توجه لاعبي الأهلي إلى الغرفة المخصصة للمحاضرات في فندق الإقامة، من أجل تلقى التعليمات النهائية قبل خوض مباراة إنبي بالدوري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، السبت، مباراة قوية عندما يلتقي مع إنبي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

ويُدير لقاء الأهلي وإنبي الليلة، الحكم محمد الصباحي، يعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبدالله والسيد منير، وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 34 نقطة جمعهم من 15 مباراة فقط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد24 نقطة جمعهم من 18 مباراة.

واختتم الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي ، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏

وعقب انتهاء المحاضرة خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وذلك ‏قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجزء الخططي.‏

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي ‏لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير ‏ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.‏